الزمالك يوضح تطورات صفقة بن شرقي وأزمة القيد

كشف الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على الموقف الحالي للأبيض من فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مرة آخرى.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية أن الجميع داخل القلعة البيضاء يقدر بن شرقي ويعرف قيمته خاصة من الناحية الجماهيرية والفنية.

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وتابع التعاقد مع بن شرقي مطلب جماهيري والجميع يشعر أنه زملكاوي ونتمنى وجوده لأنه سيؤدي الى اسعاد جماهير الزمالك.

وواصل أن هناك ملفات كثيرة لدى الإدارة الآن وهي حسم ملف الاشتراك في كأس مصر وفك القيد، ولكن الأولويات معروفة مستحقات اللاعبين في المرتبة الأولى، التجديد للاعبين مرتبة ثانية، فك القيد في المرتبة الثالثة، مع إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري.