وكيل الشماخ يكشف سر فشل انتقاله إلى الاهلي

كشف مصطفى المقدم وكيل أعمال جمال الشماخ لاعب حسينية أغادير المغربي عن سر فشل انتقال اللاعب إلى النادي الاهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكانت قد انتشرت بعض الشائعات في الأونة الآخيرة أن وكيل اللاعب يتفاوض مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي.

وقال المقدم خلال برنامج “+90” مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: “النادي الاهلي تواصل معي لمعرفة حقيقة هذا الكلام المنتشر والذي أطلقه أحد الوكلاء”.

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وتابع : “أخبرت إدارة الأحمر أن هذا الحديث ليس صحيحًا تمامًا ولا علاقة لي بما حدث، ولا أعرف الشخص من الأساس وليس له أي صلة باللاعب جمال الشماخ، والصفقة توقفت بسبب وجود خلاف بين الإدارة ومدرب الحسنية أغادير عن رحيل اللاعب”.

وتمكن فريق الاهلي من الفوز على نظيرة زد اليوم الأحد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز “نايل للمحترفين”.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد رد ضمن مؤجلات الجولة 25 من مسابقة دوري نايل للمحترفين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.