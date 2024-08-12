مدرب إسبانيا: منتخب مصر تفوق علينا وتوقعت أداء مميز لهم أمام فرنسا

تحدث سانتياجو دينيا المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولميبي والمتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 عن مواجهة مصر في المسابقة.

وقال مدرب إسبانيا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: “حصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد كان حلمًا لإسبانيا ولي شخصيًا”.

وتابع: “فخور جدًا بتحقيق ذهبية أولمبياد باريس لإسعاد الشعب الإسباني، وفيرمين لوبيز كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا جميعا في الأولمبياد”.

واستكمل: “منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام إسبانيا واللقاء كان صعبًا على الفريقين، وهو الفريق الوحيد الذي تفوق علينا في الأولمبياد فهو منتخب كبير”.

واسترسل: “توقعت أن يقدم منتخب مصر مباراة رائعة أمام فرنسا، ولا يمكننس تقديم نصيحة للاعبي مصر فهم تفوقوا على منتخب إسبانيا، وقدم نتائج جيدة في الأولمبياد وكرة القدم مكسب وخسارة”.

وأشار: “لافونتي ظاهرة وأتعلم منه واستشيره في كثير من الأمور، العمل الدائم والاستمرارية والتعلم من الأخطاء هي سر تطورنا، وأكاديمية لاماسيا زودتنا ب9 لاعبين وكل نادي يريد مساعدة المنتخب الإسباني”.

واختتم: “لامين يامال شارك في اليورو ولم نتمكن من الاستعانة به في الأولمبياد وكان علينا تقبل ذلك،م ومواجهة فرنسا كانت صعبة للغاية لكننا كنا مستعدين لمثل هذه اللحظات وحققنا الفوز”.