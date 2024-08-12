محمود الخطيب يؤدي واجب العزاء في صلاح حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في الراحل صلاح حسني، مدير الكرة السابق بالفريق الأحمر، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير أعلن يوم السبت الماضي وفاة صلاح حسني، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "خالص العزاء في وفاة الكابتن صلاح حسنى لاعب النادي الأهلي السابق والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وأقيم عزاء نجم الأهلي السابق صلاح حسني، يوم أمس الأحد الموافق 11 من الشهر الجاري، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد العزاء تواجد العديد من نجوم كرة القدم، وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق، بالإضافة إلى نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

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