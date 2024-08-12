ملف رياضة الخليج 365.. حبس فتوح 4 أيام.. ختام أولمبياد باريس.. وفوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها حبس فتوح 4 أيام على ذمة القضية، وختام أولمبياد باريس 2024، وفوز الأهلي على زد بثنائية.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

القبض على نجم الزمالك بتهمة دهس شخص في حادث سير

تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح لحادث سير، صباح اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

20 صورة من حفل ختام أولمبياد باريس 2024

أسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أسبوعين شهدوا منافسات ملحمية بين لاعبي المنتخبات في مختلف المنافسات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري المصري الممتاز بثنائية في مرمى زد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الوضع المالي للنادي صعب".. الزمالك يعلن تطور جديد بشأن رحيل زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، وصول عرض رسمي لضم أحمد سيد زيزو، من نادي نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بتهمة الاعتداء على شاب".. نجم الأهلي السابق داخل أحد أقسام شرطة الساحل الشمالي (صور وفيديو)

دخل لاعب النادي الأهلي السابق أحمد علي، في مشاجرة مع أحد المواطنين بالساحل الشمالي يدعى مصطفى خلف، مما أدى إلى أحد أقسام الساحل الشمالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالصور.. نجوم كرة القدم يقدمون واجب العزاء في صلاح حسني

أقيم اليوم الأحد 11 أغسطس، عزاء لاعب الأهلي السابق صلاح حسني، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماييلي يهدد وسام.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/24.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصر تستعد لطلب استضافة أولمبياد 2036 أو 2040

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الأفريقية، مصطفى بيراف، أن مصر تستعد للتقدم بطلب من أجل استضافة أولمبياد 2036 أو 2040.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي المنضم منذ 6 أشهر للفريق الأول لكرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فتوح وشلبي".. حوادث نجوم كرة القدم خلال ال 24 ساعة الماضية

شهدت الساحة الرياضية المصرية، العديد من الأحداث المثيرة خلال ال 24 ساعة الماضية، ولكن جميعها خارج نطاق الرياضة، نظراً لتعرض مجموعة من نجوم كرة القدم، للعديد من الأزمات خلال الساعات القليلة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أشوفكم على خير قريب".. أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبي

علق لاعب النادي الأهلي، كريم فؤاد، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة سموحة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا