شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبي فى الجولة قبل الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد غلق صفحة مباراة زد أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحرص سامي قمصان، مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، على تجهيز لاعبيه وتدريبهم على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة زد بالأمس، من أجل تداركها في مواجهة إنبي القادمة وفي مباراة مودرن سبورت بختام منافسات الدوري للموسم الحالي.

من ناحية أخرى، وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

ويؤدي علي معلول حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي قد تستبعد علي معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل ، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده في القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب في أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.

ويتزامن تجديد عقد علي معلول مع إعلان الأهلي التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً قادماً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي...وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسماً.