شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل الـVAR فى ركلة جزاء زد وهل تغاضى الحكم عن أخرى للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المبكر في الدقيقة 17 من عمر لقاء الأهلي أمام زد الذى أقيم مساء الأحد وانتهى بفوز الأحمر 2/1.

وقد شهد اللقاء أكثر من قرار تحكيمى مؤثر، ففي الدقيقة 17 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح زد على مدافع الأهلي عمر كمال عبد الواحد، وأشهر له البطاقة الصفراء رغم تدخل الـVAR واستدعاء الحكم إلى شاشة المراجعة إلا أنه أصر على القرار طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 49 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب زد على جمال بعد تلقيه إنذارا ثانيا بعد سابق إنذاره في الدقيقة 16 من عمر اللقاء طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 55 طالب لاعبو الأهلي بلمسة يد على مدافع زد، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب في تقدير جيد، وفي الدقيقة 60 طالب لاعبو زد بلمسة يد على مدافع الأهلي، لكن لا توجد مخالفة، والحكم سمح باستمرار اللعب وهو قرار صحيح، وفي الدقيقة 93 طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لصالح كهربا، لكن الحكم سمح باستمراراللعب في تقدير جيد، ولا توجد مخالفة على مدافع زد.

وكان من أفضل قرارات الحكم فى اللقاء إشهار البطاقة الصفراء في وجه مجدى عبد العاطي المدير الفني لفريق زد في الدقيقة 87، وكذلك إنذار سامى قمصان المدير الفني للأهلي في الدقيقة 93 من عمراللقاء.

كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء لرباعي الأهلي عمر كمال وأفشة وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود كهربا للتهور والاعتراض على التحكيم، كما أنذر أحمد إبراهيم من زد وبطاقة حمراء في وجه على جمال نتيجة تلقيه الإنذار الثانى.

وظهر المساعدان فى يقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، إلا أن المساعد الثاني تسرع في الإشارة إلى تسلل في الدقيقة 34 من عمر اللقاء لكن الكرة خرجت خارج مرمى الأهلي.

كما تعاون الحكم الرابع مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، وتعاون معه أيضا ثنائى الـVAR طبقا للبروتوكول.







