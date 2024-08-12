الامارات | انطلاق تحضيرات «يد دبا الحصن» استعداداً للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق رجال نادي دبا الحصن لكرة اليد، أول من أمس، تدريباته استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 الذي سينطلق في بداية أكتوبر المقبل. وتركزت التدريبات على تحسين اللياقة البدنية للاعبين، وتطوير الجوانب التكتيكية استعداداً للمنافسات المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، الدكتور محمد أحمد المطوع، أن المجلس سيكون سنداً وعوناً لجميع الفرق الرياضية في مسيرتها للموسم الجديد. ووعد بتوفير الدعم للفريق لمواصلة التألق، كما طالب اللاعبين ببذل الجهد للمنافسة على جميع الألقاب، ليحافظ الفريق على وضعه المميز في ترتيب الأندية الإماراتية في كل البطولات المحلية.

وأعرب المدير الفني للفريق، حبيب حبه، عن شكره لمجلس الإدارة على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له تأثير إيجابي في الروح المعنوية للفريق وفي سير الاستعدادات بشكل عام. وأكد أهمية التحضير البدني الذي يمتد لأسبوعين قبل البدء في خوض المباريات الودية.