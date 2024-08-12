الامارات | معسكر المنتخبات الوطنية للغولف يستضيف 6 لاعبين من لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، عن استضافة ستة لاعبين ولاعبات واعدين من لبنان، للمشاركة في المعسكر المقام حالياً في المغرب.

ويقام معسكر المنتخبات الوطنية للغولف بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات العمرية، من 29 يوليو إلى 17 أغسطس الجاري.

وقال الهاشمي: «إن الهدف من وجود اللاعبين واللاعبات اللبنانيين مع لاعبين ولاعبات من المغرب والسعودية في مقر معسكر الإمارات على ملعب نادي دار السلام للغولف، هو الاستفادة من التدريبات المشتركة، وسط أجواء تنافسية لتعزيز المهارات وتطوير القدرات، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للغولف».

وأكد أن الاستضافة تأتي ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي ونظيره اللبناني، وتستهدف الجوانب التطويرية على المستويات الإدارية والفنية.

وأشار إلى حرص الاتحاد على استثمار جميع فترات المعسكر للارتقاء بالجانبين البدني والفني.