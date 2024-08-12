الامارات | بيتي روبنسون.. أصغر امرأة تتوّج بذهب سباق 100 متر في الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطرت العداءة الأميركية بيتي روبنسون اسمها بحروف من ذهب في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أمستردام عام 1928، بعدما أصبحت أول امرأة تفوز بسباق 100 متر بتاريخ الأولمبياد، والأصغر سناً بعدما حققت إنجازها وهي بسن الـ16 ربيعاً، واللافت أن إنجازها جاء بحذائين يساريين، بعد عدم تمكنها من الحصول على حذاء لقدمها اليمنى قبل لحظات من انطلاق السباق. وأطلق على روبنسون لاحقاً لقب «البطلة الأولمبية العائدة من الموت»، بعد أن تم الإعلان عن وفاتها في عام 1931، إثر حادث تحطم طائرة، إلا أن متعهد الدفن حينها، أدرك أنها لاتزال تتنفس، وأعادها إلى المشفى وظلت بحالة غيبوبة امتدت أسابيع عدة، جرّاء جروح خطرة في الرأس وكسور في القدمين.

وبعد مرحلة علاج طويلة امتدت لعامين، عادت روبنسون إلى التدريبات، بفضل عزيمتها على الرغم من عدم قدرتها على ثني ركبتها، وسطرت تاريخاً جديداً في المجد الأولمبي، بعد حصدها ذهبية سباق (100X4 متر) في دورة ألعاب برلين 1934، كونه السباق الوحيد الذي لم يتطلب منها الركوع على الأرض على خط الانطلاقة.