الامارات | مصر ستتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «2036 و 2040»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، أمس، إن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في عامي 2036 و2040، مشيراً إلى أن البنية التحتية الآخذة في التحسن في البلاد، ستكون بمثابة عامل مهم لنجاح الملف الإفريقي.

ولم يسبق للقارة أن نظمت الألعاب الأولمبية. وقدمت القاهرة طلباً لاستضافة ألعاب 2008، لكنها لم تنجح.

وأنفقت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي، مليارات الدولارات على بناء المرافق والملاعب والمجمعات الرياضية في السنوات الأخيرة، كجزء من خططها لتطوير البلاد.

ومن المتوقع أن يضم مجمع المدينة الأولمبية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة الذي تبنيه البلاد شرق القاهرة منذ عام 2015، ملعباً يتسع لـ93 ألف متفرج، ويتضمن 21 منشأة رياضية أخرى.

وقال الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا في مؤتمر صحافي باليوم الختامي لألعاب باريس «مصر ستتقدم بطلب لاستضافة 2036 و2040».

وقال المسؤول الرياضي الجزائري، إن عرضاً إفريقياً آخر قد يُقدم مع دراسة كيب تاون في جنوب إفريقيا، التقدم بطلب لاستضافة الألعاب الأولمبية، لكنه لم يحدد موعد الألعاب التي تريد استضافتها.

وقال براف، وهو أيضاً عضو في اللجنة الأولمبية الدولية «لدى إفريقيا فرصة تنظيم الألعاب. ومن المرجح أن تنظم الألعاب في عام 2040. هناك حاجة إلى النظر في قضايا البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات، ومصر لديها إمكانات مهمة في مجال البنية التحتية».

وتستضيف مدينة لوس أنجلوس ألعاب 2028، بينما تستعد مدينة برزبين الأسترالية لاستضافة الأولمبياد عام 2032.

على جانب آخر، قرر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024.

وقال المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، إنه تقرر رفع قيمة مكافأة الفوز بميدالية الذهبية إلى خمسة ملايين جنيه، وأربعة ملايين جنيه للميدالية الفضية، وثلاثة ملايين جنيه للميدالية البرونزية، بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيّمة.

وحصد أحمد الجندي الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة.