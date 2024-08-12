شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يتوج بدورة الألعاب الأفريقية بهدف قاتل فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأفريقية بعد فوزه على كينيا في عقر دارها بهدف دون رد فى الوقت الإضافى سجله محمد رمضان فى الدقيقة 102 ، وذلك فى مثل هذا اليوم 12 أغسطس 1987.

جاء تشكيل المنتخب المصرى فى المباراة النهائية كالتالى: أحمد شوبير "الأهلى"، على شحاتة "المقاولون"، السيد يوسف "الترسانة"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلى"، مجدى عبد الغنى "الأهلى"، إسماعيل يوسف "الزمالك، أيمن يونس "الزمالك"، محمد رمضان "الترسانة"، جمال عبدالحميد "الزمالك"، حسام حسن "الأهلى".

ودفع مايكل سميث بكل من جمال عبد الحليم "الترسانة"، وعماد سليمان "الإسماعيلى" بدلا من حسام حسن، وجمال عبدالحميد على الترتيب.

وشارك أيضا مهم كل من ثابت البطل "الأهلى"، شوقى غريب "غزل المحلة"، ناصر محمد على "المقاولون العرب".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.