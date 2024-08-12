شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط تلقى عرض ضخم لفتح ملف بيع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة نادى الزمالك شرطًا من أجل الموافقة على فتح ملف التفاوض على بيع أحمد مصطفى زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث اشترط مجلس الزمالك أن يتلقى عرضًا بقيمة مالية ضخمة جدًا لبيع اللاعب من أجل النظر فيه، وحينها يتم مناقشة العرض.

وأبدى نادى نيوم السعودي ، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، رغبته في التعاقد مع اللاعب دون تقديم عرض مادي ليتم مناقشته، وينتظر الزمالك تلقي العروض الرسمية من أجل دراستها.

وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك أكد أن أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء فوضوا حسين لبيب رئيس النادى لاتخاذ القرار النهائى فى ملف العرض السعودي الذى تلقاه "زيزو"، لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن ميت عقبة.

وكشف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نادى الزمالك تلقى عرضاً من مسئولى نادى نيوم السعودى الذى ينشط فى دورى الدرجة الثانية، مؤكداً أن حسين لبيب صاحب القرار الأول والأخير فى رحيل أو بقاء اللاعب والتفاوض على الأمور المالية الخاصة بالتعاقد.

ودخل أحمد "زيزو" دائرة اهتمام نادى نيوم السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تقديم اللاعب مستوى جيدا مع الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024.