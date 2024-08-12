شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة 33 بدوري NILE والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق سموحة ضيفاً على سيراميكا، كما يستضيف مودرن سبورت، نظيره فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة سيراميكا وسموحة

مع دقات التاسعة مساءً، يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مواجهة مثيرة عندما يحل سموحة ضيفاً على سيراميكا، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز سموحة بهدف نظيف.

موعد مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندرى

يحل فريق الاتحاد السكندري، في التاسعة مساءً، ضيفاً على مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدوري قد انتهت بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات اليوم بالجولة 33 بالدوري في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.