شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مصير كريم الدبيس بعد رغبة اللاعب فى الخروج للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق من البقاء في صفوف القلعة الحمراء أو الخروج للإعارة، عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة اللاعب في تحديد مصيره النهائي، لاسيما مع خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني بشكل دائم، رغم النقص العددي في هذا المركز منذ إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، ومن بعده كريم فؤاد الذي كان يلعب في هذا المركز في الفترة الأخيرة.

ويرغب كريم الدبيس في الخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بحثاً عن المشاركة الأساسية فى مكان جديد، لاسيما مع صعوبة الحصول على فرصة، بعد التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله للعب في مركزه، واقتراب عودة علي معلول من الإصابة، وهو ما يصعب من فرصه في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي عقدا جديدا لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

ويؤدي علي معلول حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي قد تستبعد علي معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل ، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده في القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب في أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.

ويتزامن تجديد عقد علي معلول مع إعلان الأهلي التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً قادماً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي...وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسماً.