شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام زد إف سى، والتي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باالقاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.