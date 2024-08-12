شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة فريق المقاولون العرب المقررة فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى الليلة.

ويستعيد فريق الإسماعيلى خدمات محمد فوزى حارس الفريق أمام المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاث لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

فى سياق أخر، أصدر النادي الاسماعيلي بيانا رسميا لكشف حقيقة التفريط في بعض نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال البيان، "يتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لجماهيره العاشقة للنادي فى كل مكان بالشكر لمواقفهم مع ناديهم على مدار الموسم الجاري خاصة فى الأوقات الصعبة".

ويهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره عدم الالتفاف لما يتم تداوله من شائعات التى يحاول البعض ترويجها فى كل فترة انتقالات تمر بالنادي، حيث لم تنتهى لجنة الكرة من وضع التقرير النهائي بشأن المستبعدين من قائمة الفريق للموسم المقبل خاصة أن الفريق لم ينهي منافساته خلال الموسم الحالي سواء بمسابقة الدوري العام أو مسابقة كأس مصر.

نؤكد أن كل ما يتردد في هذا السياق غير صحيح على الإطلاق، بالإضافة إلى أن كل ما يشاع حول بيع بعض لاعبي الفريق غير صحيح إطلاقا، ولا توجد أي مفاوضات من الأساس في هذا الشأن ولكنها جميعا شائعات لها أهدافها التى ندركها جيدا و نتصدى لها بكل قوة داخل النادي خاصة أن هناك من يرغب فى التأثير على قرارات النادي فى هذا الشأن لخدمة مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي الإسماعيلي الذي لن يقبل القائمين عليه بهذا النوع من الابتزاز ولن يصدر أي قرار إلا لخدمة و مصلحة النادي فقط مستمدا قوته من جماهيره الواعية و العاشقة لناديها و التي دائما تكون الدرع و السيف في مواجهة هؤلاء.

وأخيرا لا توجد كلمات تعبر عن شكر كل القائمين على النادي الإسماعيلي لجماهيره و محبيه فى كل مكان و سيظل النادي الإسماعيلي شامخا قويا بجماهيره.