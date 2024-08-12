شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام إنبى فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد غلق صفحة مباراة زد التي أقيمت أمس الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

ويحرص سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني على تجهيز لاعبيه وتدريبهم على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى مباراة زد بالأمس، من أجل تداركها في مواجهة إنبي القادمة وفي مباراة مودرن سبورت بختام منافسات الدوري للموسم الحالي.

وحافظ الفريق الأحمر، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

موعد مباراة الأهلى أمام إنبى فى الدوري

مباراة الأهلى وإنبى تقام فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وانبى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.