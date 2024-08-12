شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية "دينامو" وسط الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"26" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مروان عطية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"26"، فهو من مواليد 12 أغسطس 1998، واحتفل اللاعب بزفافه منذ أيام قليلة ليخطف الانظار برفقة عروسته.

وإجمالا.. شارك مروان عطية مع الأهلى فى 78 مباراة لم يسجل أهدافا وصنع 3 أهداف فقط، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة للدوري المصري وكأس مصر مرتين ودوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية فى الاتحاد السكندري، وتم تصعيده لأول مرة قبل 4 أعوام وتحديدا في عام 2019 تحت قيادة حلمي طولان.

مروان عطية يجيد اللعب فى 8 مراكز: "محور ارتكاز، لاعب وسط متقدم، جناح أيمن، جناح أيسر، صانع ألعاب، قلب دفاع، ظهير أيمن، ولاعب وسط أيسر".

ونجح مروان عطية في خطف أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الذي قرر ضمه لأول مرة في معسكر الفراعنة، وذلك بعد تألق اللافت في الدوري المصري الممتاز ، ومن وقتها حافظ على تواجده فى تشكيل الفراعنة بإختلاف الاجهزة الفنية.

منذ قدوم مروان عطية للأهلي واكمل الجزء المنقوص في تشكيلة السويسري مارسيل كولر، الذي يشركه دائما في مركز الوسط المتقدم الذي يجيد فيه اللاعب بشكل كبير.



ويتميز مروان عطية بالقدرة الواضحة على قيادة خط وسط الفريق ببراعة سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، ولديه مميزات كبيرة فى طريقة استخلاص الكرة من المنافس بدون ارتكاب أخطاء أو اللعب بخشونة، كما أنه يمتلك دقة كبيرة فى التمرير وصناعة الهجمات وتوزيع اللعب من الأطراف لينجح اللاعب فى حجز مكان أساسى بصفوف الأهلى، وهو ما يرشحه لقيادة خط وسط منتخب مصر خلال السنوات المقبلة.