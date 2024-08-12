شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد يؤكد جاهزية فريق 2005 للمشاركة فى كأس مصر بدلاً من كبار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، أن فريق مواليد 2005 على أتم استعداد لخوض منافسات كأس مصر، فى حال أن استقر مجلس الإدارة على خوض الكأس بفريق 2005، ومنح اللاعبين الكبار راحة من تلك البطولة.

وقال بدر حامد في تصريحات لليوم السابع، إن فريق 2005 يخوض فترة إعداد منذ بداية شهر يوليو الماضي، وجميع اللاعبين مستعدون لخوض البطولة، مشيرًا إلى أن المجلس لم يخطره بشكل رسمي بموقف النادي من البطولة.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك منح الكاميروني أندريه بيكيه مساعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدى، مهمة قيادة الفريق في مسابقة كأس مصر، في ظل سفر جوميز إلى بلاده لقضاء إجازة نهاية الموسم.

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أكد أن مسئولى القلعة البيضاء ليس لديهم أي مشكلة في المشاركة ببطولة كأس مصر ولكن الأزمة في المواعيد.

وقال سالم، "قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحسن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، وهناك تحفظ على مواعيد البطولة".

وأضاف، "الزمالك لم ينسحب من كأس مصر ولم نخرج بأي قرار إلا بعد اجتماع المجلس".