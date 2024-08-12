شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا المنتشي يستدرج سموحة فى صراع التقدم بجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساءً، يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر مواجهة مثيرة عندما يحل سموحة ضيفاً على سيراميكا، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز سموحة بهدف نظيف.

ويدخل فريق سيراميكا مباراة الليلة منتشياً بعدما توج مؤخراً ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز في المباراة النهائية على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما على الجانب الآخر، تلقى سموحة الهزيمة في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري، والذي سجله محمد مجدي أفشة ليحسم معه تتويج الأهلي بلقب الدوري في النسخة القائمة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، حصدها بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق الأزرق بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ويطمح فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، في استغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبي الفريق بعد التتويج بكأس الرابطة، للفوز على سموحة والتقدم إلى المركز السادس في مسابقة الدوري، بينما على الجانب الآخر، يبحث أبناء أحمد سامي عن تعويض الهزيمة التي تعرضوا لها أمام الأهلي في الجولة الماضية والفوز على سيراميكا للتقدم إلى المركز الخامس والمنافسة على المربع الذهبي.