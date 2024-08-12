شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سارة سمير وأحمد الجندى بالذهب والفضة من باريس مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعود مساء اليوم باقى أفراد البعثة المصرية التى شاركت فى دورة الالعاب الأولمبية ، قادمة من باريس بعد انتهاء المنافسات، والتى تحقق خلالها 3 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية وبرونزية .

ومن المقرر أن يعود مع البعثة الثنائي سارة سمير لاعبة رفع الأثقال وصاحبة الميدالية الفضية، وأحمد الجندي لاعب الخماسى الحديث وصاحب الميدالية الذهبية، وسط ترحاب كبير بالأبطال الذين حققوا الميداليات، على أن يكون هناك استقبال حافل للأبطال فور عودتهم، وخلال استقبالهم فى المطار.



وحرصت البعثة المصرية في باريس على الاحتفال بالثنائي أحمد الجندي وسارة سمير بعد التتويج بميداليتين ذهبية وفضية ضمن منافسات الخماسي الحديث ورفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024.



وحرصت البعثة المصرية، في حضور سفير مصر في فرنسا ووزير الرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، على الاحتفال بالثنائي أحمد الجندي وسارة سميرة في باريس.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية صرف ساعة آبل و1000 يورو مكافأة فورية للثنائي أحمد الجندي بطل مصر فى الخماسى الحديث، وسارة سمير بطلة مصر فى رفع الأثقال بعد ذهبية الخماسي الحديث وفضية رفع الأثقال بخلاف قيمة المكافآت الرسمية.



من جهته أعرب البطل الأولمبي أحمد الجندي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس. وقال أحمد الجندي لليوم السابع، إنه سعيد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وأشكر فخامة الرئيس علي دعمنا المستمر.

ومن جانبها أهدت البطلة سارة سمير، الحاصلة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال بأولمبياد باريس، الميدالية التي حصلت عليها للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تحصل على الميدالية الذهبية لإهدائها له.

وأضافت سارة سمير أنها ستعمل من الآن على العمل والتدريب بقوة من أجل الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد المقبلة.



ورفعت البطلة المصرية سارة سمير، لاعبة رفع الأثقال، رصيد مصر من الميداليات الأولمبية إلى 40 ميدالية بشكل عام، و12 ميدالية فضية بشكل خاص بعد تتويجها بفضية باريس 2024، كما رفعت أيضاً رصيد سيدات رفع الأثقال إلى 4 ميداليات.

من جانبه أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اختيار اللجنة الأولمبية للثنائي أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث وسارة الجندي الحاصلة على فضية رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024 كان اختيارا صائبا لهما لرفع العلم المصري في حفل افتتاح الأولمبياد.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كان سيحمل العلم المصري في طابور العرض في حفل افتتاح الأولمبياد في حال قيادته لمنتخب مصر الأولمبي.