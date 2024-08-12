شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستضيف الاتحاد السكندري فى مهمة اقتحام المربع الذهبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاتحاد السكندري، في التاسعة مساءً، ضيفاً على مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدوري قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

ويتطلع أبناء طلعت يوسف للفوز على زعيم الثغر ورفع رصيدهم إلى 53 نقطة لاقتحام المربع الذهبي والتواجد في المركز الرابع على حساب النادي المصري صاحب الـ 52 نقطة.

بينما على الجانب الآخر، يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 13 مواجهة، وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

وكان مودرن سبورت قد خسر في مباراته الماضية بالدوري أمام زد إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الاتحاد السكندري سلبياً مع إنبي.