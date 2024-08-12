الامارات | أخر تطورات أزمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر.. الحبس 4 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال على أزمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أخر تفاصيل وتطورات أزمة اللاعب الذي ارتكب حادث سير أدى إلى وفاة رجل شرطة على طريق الساحل الشمالي، وتم القبض على لاعب الزمالك وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: " راوية شهود العيان إن المرحوم عبر الشارع بشكل به رعونة، أحمد فتوح حاول أن يتفاداه لكن حدث الاصطدام وفتوح حاول أن يسعفه، واللاعب حتى الآن مصدوم صدمة غير عادية، ويقول إن الحادثة تمر أمام عينه كل ثانية".

وأوضح المتحدث الرسمي أن مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد، وصل فور وقوع الحادثة ومعه فريق من المحامين، وصدر القرار بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكمل مندوب الزمالك: "معلوماتي إن النيابة أجرت تحليلًا دقيقًا للاعب وفي انتظار نتيجة التحليل، ليس لدي أي معلومة عن عينة اللاعب وتحليله، الأحاديث منتشرة بشكل كبير، لكن التحليل المبدئي دائمًا لا يكون دقيقًا، ولذلك النيابة طلبت التحليل بشكل رسمي وفي انتظار النتيجة".

وأكد أحمد سالم، أن عبد الواحد السيد ظل 16 ساعة مرافقًا لـ فتوح، وأشار أن اللاعب محتجز في قسم العلمين، كما أكد أن هناك محامي موجود مع اللاعب مكلف من الزمالك، واختتم: "كل الاحترام لقرار النيابة، وبالتأكيد المرحوم صاحب أسرة ويعتبر شهيدًا، وهذا ابتلاء لـ فتوح، هو ليس حادثًا أخلاقيًا، لأنها عن غير عمد، وأتمنى من الناس عدم القسوة على فتوح، ولا يكون هناك شماتة، هو لاعب لا زال صغيرًا".