الامارات | تعرف إلى ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024.. مشاركة تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق العرب أفضل رصيد في تاريخ مشاركاتهم في الألعاب الأولمبية، مع اختتام النسخة الثالثة والثلاثين في باريس، وذلك عقب تحقيق سبع ذهبيات توزّعت على أربعة رجال وثلاث سيدات، في ست رياضات، فكانت البحرين الأفضل بذهبيتين وفضية وبرونزية وحلّت في المركز الثالث والثلاثين في الترتيب العام الذي تصدّرته الولايات المتحدة بأربعين ذهبية.

وتخطت حصيلة باريس الذهبيات الخمس في طوكيو عام 2021، فيما بلغت المحصلة العامة 17 ميدالية، مقابل الرقم القياسي في طوكيو البالغ 18 من مختلف المعادن.

للمرة الأولى يحرز العرب ميدالية في الجمباز، بعد حصد الجزائرية كايليا نمور ذهبية العارضتين مختلفتي الارتفاع

وحصدت مواطنتها الملاكمة إيمان خليف ذهبية وزن 66 كلغ، فنالت أصداء عالمية فاقت التوقعات، لسبب لم ترغب فيه ابنة الخامسة والعشرين.

وبرهن المغربي سفيان البقالي انه سيّد سباق 3 آلاف م موانع، بعد احتفاظه بالذهبية، في انجاز حققه قبله الفنلندي فولماري ايسو-هولو في 1932 و1936.

وأصبح ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين في الألعاب بعد مواطنه العداء هشام الكروج والسبّاح التونسي أسامة الملولي. وفي ألعاب القوى أيضاً، حطّمت العداءة البحرينية وينفريد يافي الرقم الأولمبي في سباق 3 آلاف م موانع (8:52.76 د)، معوّضة خيبة أملها في طوكيو.

وفي آخر يوم من الألعاب، حصد البحريني أحمد تاج الدين آخر ذهبيات العرب بوزن 97 كلغ في المصارعة الحرّة.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح الربّاع غور ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج ألعاب القوى. نالت مواطنتهما سلوى عيد ناصر فضية سباق 400 م.

ورغم اكتفائه بالبرونزية، إلا ان القطري معتز برشم أصبح أول رياضي يحرز ميدالية الوثب العالي أربع مرات توالياً. في مشاركته الأولمبية الأخيرة، سجّل المتوّج بالذهب في طوكيو والذي عانى من اصابة بظهره، 2.34 م.

وأهدى فراس القطوسي تونس ذهبية في وزن -80 كلغ لرياضة التايكونو، بعد أن حُرم التأهل إلى طوكيو. لكن هذه الرياضة عرفت اخفاق الأردني صالح الشرباتي، مهدراً فوزه بعد تعرضه لخمس انذارات وضعته في مرمى الانتقادات. خيبة الشرباتي، عوّضها مواطنه زيد مصطفى بنيله فضية وزن -68 كلغ.

نالت تونس ميدالية من كل لون، مع فضية للمبارز فارس فرجاني في الحسام، وبرونزية لمحمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلغ في التايكوندو.

وبرقم قياسي عالمي، حسّن المصري أحمد الجندي فضية طوكيو، بإحرازه ذهبية الخماسي الحديث أمام قصر فراسي الرائع، مانحاً مصر ذهبيتها الوحيدة في الألعاب.

أكمل الثلاثية المصرية، الرباعة سارة سمير بفضية وزن 69 كلغ والمبارز محمد السيّد في فئة السيف.

وكان لافتاً حصول المغرب على برونزية كرة القدم على حساب مصر 6-0، في أول ميدالية بهذه الرياضة. وفرطت مصر بتأهلها الى نصف النهائي مسابقة كرة اليد للمرة الثانية توالياً عندما خسرت امام إسبانيا 28-29 بعد التمديد.