شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد جلسة مع بيريرا لإخطاره بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خلال الساعات المقبلة، لتوجيه الشكر له وإخطاره بعد تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى أى يوم 17 أغسطس الجارى.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة رفضاً من الاتحاد الأفريقي الكاف على طلب مد فترة القيد 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي، حتى تستطيع جميع الأندية قيد لاعبيها فى الموسم المقبل بعد انتهاء الدوري.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز، قبل أيام، لمناقشة بعض الملفات العاجلة، وعلى رأسها مصير بطولة كأس مصر هذا الموسم وشكل الدورى الجديد، والذى من المقرر أن يكون استثنائيا.

واعترض عدد كبير من الأندية على المواعيد التى وضعها اتحاد الكرة لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، خاصة أنها تمنع اللاعبين من الحصول على راحة بين الموسمين ما يعرضهم للإجهاد والإصابات.

فيما يتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالى رافضاً فكرة إلغاء البطولة بداعٍ عدم وجود وقت كاف لإقامتها.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من الصعب التفكير فى إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم، ولابد من استكمال البطولة ولم نتطرق أبدًا لإلغائها.

ويختتم دور الـ16 لمسابقة كأس مصر يوم 21 أغسطس الجاري، بمواجهتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا أمام زد.