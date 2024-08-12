شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر بطلة الإسكواش تغادر باريس: نراكم فى لوس أنجلوس 2028 والان مع تفاصيل الخبر

غادرت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وبطلة العالم في النسخة الأخيرة، العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهاء فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها على انستجرام: وداعاً باريس نراكم في لوس أنجلوس 2028.

جدير بالذكر أن أولمبياد لوس أنجلوس المقبلة، سوف تشهد أول مشاركة لرياضة الاسكواش، بدورة الألعاب الأولمبية، حيث يراهن الفراعنة على حصد أكثر من ميدالية في تلك اللعبة في ظل التفوق المصري والهيمنة على الألقاب العالمية فيها.



نوران جوهر

وكانت نوران جوهر قد تواجدت خلال الفترة الماضية في باريس لدعم زوجها بطل السلاح المصري زياد السيسي، والذي حصد المركز الرابع في المنافسات الفردية بدورة الألعاب الأولمبية.

وتأمل نوران جوهر في التأهل للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة لوس أنجلوس 2028، برفقة زوجها زياد السيسي لحصد أكثر من ميدالية أولمبية لمصر.