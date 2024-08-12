شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مستحقات جوميز المتأخرة قبل سفره إلى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ، فى الوقت الحالي، على تجهيز باقي مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث لم يتقاض المدرب راتبه منذ 3 أشهر، بجانب مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يعمل المجلس في الوقت الحالي على توفيره لتحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى منح جوميز مستحقاته المتأخرة قبل العودة إلى بلاده لقضاء أجازة نهاية الموسم، حيث استقر جوميز على السفر إلى البرتغال يوم 18 أغسطس الجاري، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب في تأمين المدرب من أي إغراءات خارجية، وعدم الالتفات للعروض التي تلقاها مؤخرًا للرحيل عن الزمالك.

واعترف جوزيه جوميز بتلقيه عروضا من السعودية للرحيل عن القلعة البيضاء الفترة القادمة، وقال جوميز، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه بالفعل تلقى عرضاً من السعودية فى الأيام الماضية، رافضا الكشف عن تفاصيله، لافتاً إلى أنه سيعلن عنه فى الوقت المناسب.