شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيمي يعلن رحيله عن المقاولون بعد انتهاء تعاقده برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد الشيمي، لاعب المقاولون العرب، رحيله عن قلة الجبل الأخضر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي خلال الموسم الجاري.

وكتب أحمد الشيمي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "اليوم و بعد 17 سنة مع نادي المقاولون قضيت فيها أحلى أيام حياتي، تم انتهاء تعاقدي مع الفريق، قضيت وقتا في النادي أكثر ما قضيته في بيتي، نادي المقاولون هو بيتي والناس اللي فيه هما أهلي، ماكنتش أتخيل أبداً أن يوم ما أسيب النادي يبقى هو ده حال النادي، بس أنا عمري ما بخلت بنقطة عرق للنادي اللي هو السبب في اللي أنا فيه دلوقتي".

وأضاف الشيمي، "بإذن الله النادي هيرجع أقوى وأحسن من الأول نادي المقاولون من أحسن الأندية في مصر وهيفضل طول عمره من أحسن الأندية في مصر".

واختتم لاعب المقاولون ، "لنا عودة، لمجرد التصحيح لبعض المعلقين في الماتشات بيقولوا إني من ناشئين إنبي، ده مش صحيح، أنا في المقاولون من وأنا عندي 9 سنوات وانتقلت لإنبي وأنا 18 سنة ورجعت تاني المقاولون وأنا 20 سنة".



أحمد الشيمي

وهبط فريق المقاولون العرب إكلينيكياً إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من الدوري.