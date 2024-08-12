شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق عبر إنستجرام يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجميه والان مع تفاصيل الخبر

أكد أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص التي اتهمته في بعض الصفقات الأخيرة .

وكتب أمير توفيق عبر ستوري انستجرام:" لسه صاحي في امان الله، الاقي واحد تافه راغب للشهرة ولاعمري شفته ولا اتعاملت معاه قبل كدا عامل ستوري كلها تشهير وكذب زي اللي قبله واللي قبله وللاسف بعض الناس بتصدق الكلام ده من غير اي دليل أو إثبات".

وتابع أمير توفيق :"ياناس التشكيك في سمعة البشر والذمم المالية مش حاجة سهلة وعقابها عند ربنا كبير ..ربنا وحده يعلم احنا ازاي بنتقي الله في شغلنا وازاي بنحترم نفسنا قبل اي حاجه..انا عمري ما برد ولا بعلق علي اي انتقادات لكن برده عمري ماهقبل اي تشكيك في ذمتي المالية أو سمعتي .. إجراء قانوني جديد ..بس المرة دى خارج مصر ".



امير توفيق

حسم النادي الأهلي تعاقده مع الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا.