شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع عرضه المالي لضم محمد علي بن رمضان لـ2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

رفع مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم لنادي فرينكفاروزي المجري من أجل ضم التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل، وقبل خوض منافسات الموسم القادم والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورفع الأهلي عرضه المالي لشراء محمد علي بن رمضان نظير دفع مليوني دولار، وينتظر رد النادي المجري على العرض الأخير بشأن بن رمضان، فى ظل إصراره على التعاقد مع اللاعب وتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني.

وكان الأهلي قد حسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع الثنائي يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، والمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، ويرغب في ضم مهاجم أجنبي وجناح ولاعب وسط ومدافع جديد حال الموافقة على بيع محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفي الجاري.

من ناحية أخرى، وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي عقدا جديدا لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

ويؤدي علي معلول حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي قد تستبعد علي معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل ، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده في القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب في أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.

ويتزامن تجديد عقد علي معلول مع إعلان الأهلي التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً قادماً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي...وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسماً.