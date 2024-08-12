أمير توفيق يرد على اتهامات وكيل الشماخ بطلب عمولة لإنهاء الصفقة

رد أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي على اتهامات عبد اللطيف خبيش، وكيل اللاعبين ووكيل اللاعب المغربي جمال الشماخ نجم حسنية أغادير، والذي اتهمه خلالها بطلب سمسرة لإنهاء إجراءا ضم النجم المغربي للاهلي.

وكان خبيش قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: “أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الاهلي المصرية ومدير التعاقدات، وهو من أكبر سماسرة (التقشف) في النادي الاهلي، وله حصة في جيبه وحصة في النادي”.

وأضاف: “لا أقبل كل ما هو تحت الطاولة صديقي العزيز أمير توفيق، اتفقت معي ومع نادي حسنية أغادير على كل بنود العقد المتعلق بالظهير الأيسر جمال الشماخ، والمدرب كولر أصر على التعاقد مع اللاعب، وطلب من الإدارة التعاقد معه والصور موجودة وبالدليل القاطع”.

ورد أمير توفيق على اتهامات الشماخ، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “لسه صاحي في أمان الله، ألاقي واحد تافه راغب للشهرة ولا عمري شفته ولا اتعاملت معاه قبل كده، عامل ستوري كلها تشهير وكذب زي اللي قبله وللأسف بعض الناس بتصدق الكلام ده من غير أي دليل أو إثبات”.

وأضاف: “يا ناس، التشكيك في سمعة البشر والذمم المالية مش حاجة سهلة وعقابها عند ربنا كبير، ربنا وحده يعلم إحنا ازاي بنتقي الله في شغلنا وإزاي بنحترم نفسنا قبل أي حاجة”.

واختتم: “أنا عمري ما برد ولا بعلق على أي انتقادات، لكن عمري ما هقبل أي تشكيك في ذمتي المالية أو سمعتي.. إجراء قانوني جديد، بس المرة دي خارج مصر”.