تطورات أزمة مستحقات إبراهيما نداي في الزمالك

تسبب السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أزمة داخل النادي، وذلك بخصوص مستحقاته المتأخرة.

وكان مسئولو الزمالك قد عرضوا على اللاعب الاستمرار مع النادي بتخفيض راتبه الكبير، إلا أنه رفض، ليقرر مسئولو النادي رحيل اللاعب بفسخ التعاقد معه.

ويتفاوض مسئولو الزمالك حاليًا مع اللاعب بشأن التنازل عن جزء من مستحقاته لإنهاء الأمر معه دون شكاوى، إلا أن اللاعب يصر على الحصول على باقي قيمة عقده والتي تبلغ 780 الف دولار، وهو ما يجعل الأبيض في أزمة، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي.

من جانبه هدد إبراهيما نداي مسئولي الزمالك باللجوء إلى الفيفا في حالة لم يحصل على كل مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وهو الامر الذي يخشاه مسئولو الزمالك، خاصة وأنه قد يتسبب في إيقاف القيد مرة أخرى.

وأنهى مسئولو الزمالك أزمة خالد بوطيب قبل أسابيع، وذلك بعد حرمان النادي من القيد لثلاث فترات، وهو ما أثر على نتائج النادي مؤخرًا.