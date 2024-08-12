الاهلي يحسم صفقته الثالثة في الميركاتو الصيفي

نجح مسئولو النادي في حسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بضم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لصفوف الفريق قادمًا من نادي فيرينكفاروسي المجري، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات.

وكان النادي الاهلي قد دخل في مفاوضات منذ فترة مع اللاعب، وذلك تمهيدًا لضمه للفريق الأول بناءًا على طلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وحصل مسئولو النادي الاهلي على توقيع اللاعب محمد علي بن رمضات في انتظار وصوله إلى القاهرة لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة به، وخضوعه للفحص الطبي ثم إعلان التعاقد معه رسميًا.

وأنهى الاهلي ضم محمد علي بن رمضان مقابل 2 مليون و200 الف دولار، حيث سيتم دفع مبلغ مليون دولار كمقدم، ثم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعتين واحدة في منتصف العام المقبل، والآخر بنهاية الموسم.

وكان النادي الاهلي قد حسم إجراءات ضم الثنائي يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري لتدعيم خط الدفاع، كما تم انضمام يحيى عطية الله قادمًا من سوتشي الروسي.