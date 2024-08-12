نجم الأهلي يتعرض للسرقة عقب مباراة زد بالدوري المصري

تعرض نجم الاهلي الصاعد محمد عبد الله للسرقة عقب مباراة زد التي لعبت أمس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز أمس على نظيره زد بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليصل الأحمر إلى 84 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 76 نقطة.

وكتب محمد عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “الحمد لله.. موبايلي اتسرق بنجاح بعد ما طلعت من الاستاد”.

وشارك محمد عبد الله في مباراة زد لأول مرة وذلك بعد تصعيده للفريق الأول بقرار من السويسري مارسيل كولر، الذي قرر إراحة عدد من نجوم الفريق الأول بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.

وكان النادي الاهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز في الجولة الماضية، وذلك بعد فوزه على فريق سموحة بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.