"طلب خيالي للأبيض".. جلسة الحسم بين زيزو والزمالك في حضور والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مصير أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق من الرحيل إلى الدوري السعودي من عدمه خلال الساعات المقبلة.

وتلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من نادي نيوم السعودي، الناشط في الدرجة الأولى السعودي دوري يلو، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن هناك جلسة خلال الساعات المقبلة بين مسئولي الزمالك وزيزو ووالده من أجل حسم موقف رحيله.

وأضاف: "الزمالك تلقى عرض من نادي نيوم لترك زيزو مقابل 6 ملايين دولار، والأبيض يتمسك باستمرار اللاعب، وهي الرغبة الأولى حاليا مع تجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل".

وأكمل: "الزمالك في حال تمسك اللاعب بالرحيل، سيوافق ولكن بشروطه وأهمها رفع المقابل المادي إلى 10 ملايين دولار، حوالي نصف مليار جنيه مصري، علاوة على وضع بنود أخرى في العقد".

وأتم تصريحاته: "سوف يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، في ظل مرور نادي الزمالك بضائقة مالية، وفي حال وصول العرض لما يطلبه الأبيض سيتم الموافقة".