"مقابل 100 جنيه".. رابطة الأندية تكشف مقترح تشفير الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، مقترح تشفير مباريات الدوري المصري الموسم المقبل، بمقابل مادي لمساعدة الأندية ماليا.

وقال ثروت سويلم في تصريحات على قناة الشمس: "هناك اجتماع مع الـ 18 نادي من أجل تحديد شكل الدوري الجديد وسيتم دعوة الأندية الأسبوع المقبل وكل الخيارات مطروحة".

وأكمل: "أنا صاحب اقتراح تشفير الدوري لأني أريد أن يكون للدوري المصري سعر والفلوس التي سيتم تجلبها من وراء التشفير، حتى لو مقابل 100 جنيه، سيساهم في تطوير الكرة المصرية وكل الدوريات مشفرة باستثناء الدوري المصري".

وأضاف: "هناك ارتباطات عديدة في الموسم المقبل وأجندة دولية لذلك سيتم تغيير شكل الدوري، وهناك أمور تكون صعبة على أرض الواقع مثل انتظام جدول الدوري في ظل الارتباطات الأفريقية للأندية ومباريات المنتخبات".

وواصل: "جميع الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية تعترض على عدم تأجيل المباريات أثناء مبارياتهم الأفريقية، وكنت أتمنى من اتحاد الكرة تأجيل كأس مصر وسيتم بداية الدوري الجديد في نهاية شهر أكتوبر المقبل على أن ينتهي في شهر يوليو".

واختتم: "الدرع الجديد للأهلي سيصل الأحد أو الإتنين وحال وصوله في آخر مباراة سيتم تسليمه للأهلي في آخر مباراة وسيتم عمل احتفالية للأهلي".

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