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ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام أبو علي فى الصدارة وماييلى يشعل المنافسة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:46 ص

حافظ الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم النادي الأهلي، على صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري nile ، برصيد 18 هدفاً.

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فيستون كالالا مايلي

تواجد الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 17 هدفاً، وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثالث برصيد 14 هدفاً.

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وتنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق سموحة ضيفاً على سيراميكا، كما يستضيف مودرن سبورت، نظيره فريق الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1ـ وسام أبو علي: 18 هدفاً
2ـ فيستون مايلي: 17 هدفاً
3ـ حسام أشرف: 14 هدفاً
4ـ حسام حسن: 11 هدفاً
5ـ صديق أويجولا: 11 هدفاً
6ـ مابولولو: 11 هدفاً
7ـ مصطفى زيكو: 11 هدفاً
8ـ ياو أنور: 11 هدفاً
9ـ محمد سالم: 10 أهداف
10ـ أحمد زيزو: 9 أهداف
11ـ شادي حسين: 9 أهداف

بيراميدز وطلائع الجيش

وكان بيراميدز قد تغلب على طلائع الجيش، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 على ستاد جهاز .

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ماييلي يشعل الصراع مع وسام أبو علي

نجح ماييلي في تسجيل 3 أهداف ضمن خماسية بيراميدز في شباك طلائع الجيش ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً ويشعل الصراع مع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي ومتصدر جدول الهدافين برصيد 18 هدفاً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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