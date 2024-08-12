شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من أوباما: لم يوقع عقود الانتقال لبيراميدز حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تلقى يوسف أوباما ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عرضاً من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وفتح بيراميدز خط مفاوضات مع يوسف أوباما نظرًا لكونه لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، وقدم بيراميدز عرضًا للاعب، ليقترب بقوة من الانتقال لصفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه لم يوقع على عقود الانتقال للفريق السماوى حتى الآن، رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة، إلا أنه لم يوقع على العقود، خاصة أنه مازال يمنح الأولوية للاستمرار في الزمالك إذا تم الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سبق وتلقى عرضا من فريق السويحلى الليبى للانضمام إالى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية، وتحدث مسئولو النادى الليبى مع وكيل أوباما لمعرفة رأيه في الانتقال الى السويحلى، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم، وحال نجاح الصفقة يكون أوباما ثانى لاعبى الزمالك الراحلين الى ليبيا بعد محمود علاء الذى انضم للسويحلى خلال الأيام الماضية.