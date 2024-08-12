شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات "بائع فريسكا" على الشاطئ فى إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استغل حسين الشحات، نجم النادى الاهلى ، الإجازة التى حصل عليها عقب حسم فريقه لبطولة الدوري المصري للموسم الثانى على التوالى فى الاستمتاع بوقته على الشاطئ للهروب من حرارة الجو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لحسين الشحات أثناء قيامه بدور "بائع فريسكا" على الشاطئ.

وفى السياق ذاته، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد غلق صفحة مباراة زد التي أقيمت أمس، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

ويحرص سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني على تجهيز لاعبيه وتدريبهم على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى مباراة زد بالأمس، من أجل تداركها في مواجهة إنبي القادمة وفي مباراة مودرن سبورت بختام منافسات الدوري للموسم الحالي.

وحافظ الفريق الأحمر، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

حسين الشحات يحمل صندوق فريسكا