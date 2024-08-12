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كولر يرفض طلب الاهلي بشأن القندوسي وإجراء مفاجئ من الخطيب

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مارسيل كولر ومحمود الخطيب - الأهلي

مارسيل كولر ومحمود الخطيب - الأهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطلب إدارة النادي بعودة أحمد قندوسي للفريق الأول بنهاية الموسم الجاري.

وكانت إعارة أحمد قندوسي إلى نادي سيراميكا كيلوباترا قد انتهت بنهاية الموسم الجاري، حيث طلبت إدارة النادي عودة اللاعب، فيما رفض كولر لرغبته في ضم صفقة جديدة في وسط الملعب بدلًا منه.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “الخطيب عقد جلسة مع كولر الجمعة الماضية لمناقشة بعض الملفات منها عودة قندوسي إلا أن المدير الفني السويسري رفض ذلك، وطلب من إدارة الأحمر بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم حاجته إلى خدماته”.

وأتم: “محمود الخطيب قرر تمديد إعارة اللاعب لمدة موسم إضافي لقناعته باللاعب ولعدم التفريط فيه، خاصة بعد تألقه الفترة الأخيرة رفقة صفوف سيراميكا كيلوباترا في بطولة الممتاز”.

وتوج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، وذلك بعد فوزه على فريق سموحة في الجولة قبل الماضية ليحسم الأحمر لقب الدوري برصيد 81 نقطة، فيما حقق الفوز أمس على زد ليصعد إلى النقطة الـ84.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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