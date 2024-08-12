تحركات سرية في الزمالك لضم نجم الاهلي

بدأ مسئولو نادي الزمالك في تحركات سرية من أجل الظفر بخدمات الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان مسئولو النادي الاهلي قد قرروا رحيل بيرسي تاو، وذلك في ظل كثرة إصاباته، وذلك بناءًا على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يريد ضم لاعب أجنبي أفضل منه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبدأ مسئولو نادي الزمالك في جس نبض اللاعب بالتواصل مع وكيل أعماله؛ وذلك من أجل ضمه للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتترقب إدارة نادي الزمالك الموف النهائي لبيرسي تاو مع الاهلي، خاصة وأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لا يمانع في ضم اللاعب للفريق خلال الفترة القادمة.

وكان النادي الاهلي قد دخل الميركاتو الصيفي بكل قوة، حيث ضم يوسف أيمن من الدحيل القطري لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب رحيل محمد عبد المنعم إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، كما ضم المغربي يحيى عطية الله، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.