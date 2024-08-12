طلب عاجل من كولر للسفارة السويسرية.. تفاصيل

توجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بطلب عاجل إلى السفارة السويسرية؛ وذلك من أجل مساعدته في اختيار مترجم جديد له يقوم بأعمال الترجمة خلال الموسم المقبل بعد رحيل الجوادي.

وكانت إدارة النادي الاهلي قد وجهت الشكر إلى خالد الجوادي مترجم كولر؛ وذلك بعد شكوى عدد كبير من اللاعبين ضده.

وقال الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية: “مترجم يتبع للسفارة السويسرية حضر جلسة الخطيب وكولر الأخيرة، ليطلب المدرب السويسري من سفارته السويسرية مساعدته في اختيار مترجم له في الموسم الجديد؛ وذلك بترشيح أكثر من مترجم لاختيار واحدًا منهم للقيام بأعمال الترجمة في الموسم الجديد”.

من جهة أخرى رفض السويسري مارسيل كولر طلب إدارة النادي الاهلي بعودة احمد قندوسي للفريق خلال الفترة القادمة بعد انتهاء إعارته بنادي سيراميكا كيلوباترا.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “الخطيب عقد جلسة مع كولر الجمعة الماضية لمناقشة بعض الملفات منها عودة قندوسي إلا أن المدير الفني السويسري رفض ذلك؟ وطلب من إدارة الأحمر بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم حاجته إلى خدماته”.

وأتم: “محمود الخطيب قرر تمديد إعارة اللاعب لمدة موسم إضافي لقناعته باللاعب ولعدم التفريط فيه، خاصة بعد تألقه الفترة الأخيرة رفقة صفوف سيراميكا كيلوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز”.