الاهلي يحسم موقفه النهائي من عرض نيس لضم عبد المنعم

حسم النادي الاهلي موقفه من عرض نيس الفرنسي لرحيل محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق الأول في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية: “المفاوضات بين الاهلي ونيس الفرنسي وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، والصفقة في طريقها للانتهاء بشكل رسمي”.

وأضاف: “النادي الفرنسي رفع عرضه أكثر من مرة لإقناع الاهلي ببيع اللاعب، حيث بدأ عرضه بـ2.5 مليون دولار ثم تم رفعه إلى 3.5 مليون دولار، قبل أن يرتفع مرة ثالثة إلى 4.5 مليون دولار مع أحقية المارد الأحمر بالحصول على مليون دولار بونص حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات وتسجيل أو صناعة عدد معين من الأهداف، بجانب 20% من إعادة بيعه”.

وتابع: “مسئولي الاهلي وافقوا على رحيل اللاعب إلى نيس الفرنسي لأكثر من سبب، أبرزها رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي بعدما تحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي الجمعة الماضية، وطلب منه الموافقة على رحيله لتحقيق حلم الاحتراف الخارجي”.

واختتم: “اللاعب رفض أكثر من عرض الفترة الأخيرة من أندية أوروبية وخليجية، وذلك احترامًا لرغبة النادي وحاجة الفريق لجهوده”.