بعد التتويج بـ3 ميدالية.. بعثة مصر تعود من فرنسا عقب مشاركتها في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن يصل اليوم الإثنين، الفوج الأخير لبعثة مصر التي شاركت، في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس.

وشاركت البعثة المصرية في أولمبياد باريس بـ64 لاعبا ولاعبة في رياضات مختلفة، وحققت ثلاث ميداليات فقط.

وتوجت مصر بالميدالية الذهبية عن طريق أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث، بينما حققت سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال، بينما فاز محمد السيد بالميدالية البرونزية في منافسات السلاح.

وعلى صعيد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، حصد المركز الرابع، بعد تلقي خسارة ثقيلة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، بستة أهداف دون رد من نظيره منتخب المغرب.

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