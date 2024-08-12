طبيب المنتخب الأولمبي يكشف: ميكالي هدد بالرحيل بسبب هذه الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبي، أن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للفراعنة، هدد بالرحيل قبل بداية أولمبياد باريس.

وحقق منتخب مصر الأولمبي المركز الرابع في أولمبياد باريس، بعد الخسارة من المغربي، في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، بنتيجة كبيرة (6\0).

وقال سليمان في تصريحات على قناة الزمالك: "ميكالي أبدى استيائه الشديد بسبب رفض بعض الأندية إرسال اللاعبين إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس والمدرب البرازيلي هدد بالرحيل".

وأضاف: "ميكالي هدأ قليلا بعد انضمام زيزو ومحمد النني وأبدى ارتياحه قبل السفر إلى باريس".

وأوضح: "زيزو لاعب كبير وفضل الخروج من مباراة باراجواي قبل أن تتحول الإصابة من إجهاد إلى تمزق فهو لاعب لديه وعي كبير".

وأتم تصريحاته: "زيزو خاض مباراة فرنسا وكان لديه إصابة إجهاد في العضلة الضامة، وليست تمزق، وتحدثنا معه بأن يقوم بتوزيع مجهوده خلال اللقاء".

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