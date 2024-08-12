نجم الأهلي السابق: كهربا دوره انتهى مع الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن محمود كهربا لاعب الأهلي، لم يكن له دور حاليا، داخل الفريق الأحمر، في ل تألق الفلسطيني وسام أبو علي في خط الهجوم.

وقال "عبد الجليل" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ETC": "كهربا لاعب جيد وأدى دوره مع الأهلي على مدار الفترة الماضية، ومن الممكن خروجه لمدة موسم على سبيل الإعارة، في ظل صعوبة مشاركته في الفترة المقبلة".

أضاف: "هناك مشكلات حدثت بين كولر وبعض اللاعبين مثل افشة وكهربا وعبدالقادر، ولكنها فنية في ظل أن المدير الفني يرى أن كهربا دوره أصبح محدود للغاية".

وأتم تصريحاته: "جمهـور الأهلي دائمًا الهدف هو مصلحة النادي، لكنه لا يجب أن يؤثر في قرارات النادي".

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