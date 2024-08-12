ماييلي يهدد عرش وسام أبو علي في صدارة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اشتعلت المنافسة بقوة على لقب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بين الثنائي وسام أبو علي لاعب الأهلي، وفيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز.

ويتصدر الفلسطيني وسام أبو علي، صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا، ويأتي خلفه الكونغولي ماييلي برصيد 17 هدفا، وفي المركز الثالث حسام أشرف لاعب فريق بلدية المجلة بنفس الصيد 14 هدفا.

ونجح فيستون ماييلي في إحراز ثلاثة أهداف هاتريك خلال المباراة الماضية لبيراميدز، أمام طلائع الجيش ليقترب بشدة من ملاحقة وسام أبو علي.

وتأتي فرصة مهاجم بيراميدز، في اللحاق بلاعب الأهلي، وخطف لقب الهداف، خاصة وأن وسام أبو علي حصل على فترة راحة، ولم يستكمل باقي مباريات الدوري رفقة الأحمر، بينما يتبقى لبيراميدز مباراة سوف يتواجد فيهم المهاجم الكونغولي.

ترتيب هدافي الدوري المصري:

1-وسام أبو علي- الأهلي -18 هدفًا.

2-فيستون ماييلي- بيراميدز -17 هدفًا.

3-حسام أشرف- بلدية المحلة - 14 هدفًا.

4-كريستوفاو مابولولو- الاتحاد السكندري – 11 هدفًا.

4- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

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