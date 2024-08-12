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"لا يوجد استرجاع".. إنبي يصدم الزمالك بشأن هذا اللاعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، موقف ناديه من استعادة زياد كمال مرة أخرى من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع زياد كمال من نادي إنبي، على سبيل الإعارة.

قال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: "بسمع كلام كتير من خلال الصحفيين عن رغبة نادي الزمالك في إعادة زياد كمال مرة أخرى، وفسخ إعارته ولكن هذا لا ينص على العقد الذي تم توقيعه".

أضاف رئيس نادي إنبي: "عقد زياد كمال مع الزمالك لمدة موسمين ونصف، ولا يمكن فسخه من طرف الزمالك فقط، وإن كان يرغب في ذلك، لابد من عقد جلسة للاتفاق على ذلك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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