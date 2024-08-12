مفاجأة غير متوقعة تهدد انضمام ديانج للخلود السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير سعودية، اقتراب فشل انتقال المالي أليو ديانج، لاعب فريق الأهلي إلى نادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن النادي الأهلي إعارة ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وبالفعل يتواجد اللاعب ضمن معسكر الفريق حاليا في المملكة.

ووفقا موقع شووت السعودي: "تلقى الخلود تأكيدًا رسميًا من لجنة الاستقطابات بأنه لا يوجد ميزانية من أجل الصفقات هذا الموسم".

أضاف: "لم يتم الإعلان عن صفقات مثل المالي أليو ديانج من الأهلي المصري بشكل رسمي لهذا السبب رغم أنه يتدرب منذ فترة مع الفريق".

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